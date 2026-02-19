Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümüşhane
391 milyon TL’lik yasa dışı bahis ağını batan kafe ortaya çıkardı

391 milyon TL’lik yasa dışı bahis ağını batan kafe ortaya çıkardı

15:2319/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu belirlendi.

Gümüşhane merkezli yasa dışı bahis ve para nakline aracılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhane ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 7 şüphelinin ikametinde arama yapılırken, F.A., K.M., M.A., M.K. ve B.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah, çok sayıda elektronik materyal, banka kartları ve çeşitli makbuzlar ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinin yurt dışı bağlantılı olarak yürütüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu belirlendi.

Bahis parasıyla açtığı kafeyi de batırmış

Öte yandan Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve örgüt lideri olduğu belirtilen F.A.’nın, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle Kayseri’de bir kafe açtığı öğrenildi. F.A.’nın 18-25 yaş aralığındaki gençleri kafeye çekerek banka hesaplarını kullandığı, söz konusu işletmenin ise bir süre önce battığı öğrenildi.



#Gümüşhane
#yasa dışı bahis
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Diyarbakır 12 bin 400 konut kura sonuçları isim listesi