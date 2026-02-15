AFAD ve itfaiye ekipleri çalışırken ahşap ev çöktü

Kale köyünde 3 katlı evde çıkan yangında 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılırken, eşi Mustafa Eken (79) ise içeride mahsur kalmıştı. Evde kısmi çökmeler meydana gelirken, itfaiye ve AFAD ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedenini çöken tavanın altında bulmuştu. Eken’in cansız bedeninin çıkarılmasından yarım saat sonra ekiplerin çalışması sürdüğü esnada evin bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Çevreyi yoğun toz bulutu kaplarken, o anlar kameralara yansıdı. Ekiplerin çalışmaları kontrollü şekilde sürdürdüğü ve çöken yapının altında kimsenin kalmadığı öğrenildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, çöken binanın altında hiçbir personel veya vatandaşın kalmadığını belirterek, "Rafiye Eken isimli vatandaşımız köy muhtarı ve köylüler tarafından binadan çıkarılıyor. Sağlığında herhangi bir sorun yok. Ancak eşi Mustafa Eken amcamız içeride kalıyor yangında. İhbar üzerine Gümüşhane’den ve beldelerimizden itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri müdahaleye başlıyor. Bina ahşap olduğu için yangın hızlı ilerlemiş. Uzun süredir soğutma çalışmaları devam ediyordu. Mustafa amcamıza ulaşamamıştık fakat yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Dikkatli bir müdahale yapılması lazımdı. Çünkü ahşap bir binaydı. Az önce de kısmi çökme meydana geldi binada. Çok şükür yaralı bir arkadaşımız yok" dedi.