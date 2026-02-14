Tersun Dağı’nda zorlu kış yürüyüşü: Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

"Manzara ve ağaçların beyaz süsü, ormanın beyaz gelinliğinin aralarından geçmek daha güzeldi"





Parkuru ilk kez yürüyen sporculardan Bahar Erdem de "İlk gelişim benim buraya. Parkur zorlu ve güzeldi. Yer yer karlara battık, yer yer kartopu oynadık, eğlenceli bir yürüyüş oldu. Daha önce yürüyüşlere katıldığım için bu parkur bana çok da zor gelmedi. Manzara çok güzeldi. Ağaçların beyaz süsü, ormanın beyaz gelinliğinin aralarından geçmek daha güzeldi. Şehrin gürültüsündense doğanın sessizliğine gelmenizi tercih ederim. Çok güzeldi, her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.