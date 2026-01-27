Apartman dairesinde üretmeye başladılar, Avrupa sofralarına taşıdılar: Geleneksel lezzeti dünya markası yaptılar

Doğan, yapılan eleştirilerin kendilerini başarıya götüreceğini umut ederek sürekli çalıştıklarını dile getirerek, "2010'da bir apartmanın altındaki imalathanede başladığımız işimiz, 15 yıl sonra yaklaşık bin metrekare kapalı alanda üretim yapan, bizimle birlikte 10 kişiye istihdam sağlayan, 15-20 milyon liralık yatırım ve ekipmana sahip bir işletmeye dönüştü." dedi.





Bu süreçte KOSGEB'in desteklerinden de yararlandıklarını aktaran Doğan, hazırlayacakları yeni projeler ile üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.