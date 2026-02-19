Yeni Şafak
Yasa dışı bahis operasyonu: 391 milyon TL'lik ağ ortaya çıkarıldı

00:2619/02/2026, Perşembe
IHA
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)

Gümüşhane merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve para nakline aracılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gümüşhane ve Kayseri’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu tespit edildi. Yetkililer, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhane ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 7 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.



#Gümüşhane
#Yasa Dışı Bahis
#Operasyon
