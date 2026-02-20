Yeni Şafak
Süper Lig ekibi açıkladı: "5 yönetici gözaltına alındı"

11:5120/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
AA
İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu düzenlendi.
Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapan 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonuyla ilgili, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapan 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi.


Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "6222 sayılı kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.





#Trendyol Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Futbolda bahis ve şike soruşturması
