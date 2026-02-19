Yeni Şafak
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: Dokuz kişi tutuklandı

21:1619/02/2026, Perşembe
DHA
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 255 bin TL nakit para, 1 çelik kasa, 1 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca fişeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar ele geçirildi.
Mersin’de yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklanırken, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka ve kripto hesapları üzerinden 1 milyar 39 milyon 348 bin 153 lira para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli savcılıkta serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasadışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen suç yapılarına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen mali analiz ve teknik incelemelerde, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka ve kripto varlık hesapları üzerinden toplam 1 milyar 39 milyon 348 bin 153 lira tutarında para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynattıkları ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 16 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 255 bin TL nakit para, 1 çelik kasa, 1 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca fişeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.


