Diyarbakır’da aranan 127 kişi JASAT tarafından yakalandı

"Aralarında kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu toplamda 127 kişi yakalanmıştır. Yakalan 127 kişi adli makamlara sevk edilmiştir"