Diyarbakır’da aranan 127 kişi JASAT tarafından yakalandı

14:512/03/2026, Pazartesi
IHA
Diyarbakır’da çeşitli suçlarından hakkında yakalama emri bulunan 127 kişi JASAT tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Açıklamada,
"Aralarında kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu toplamda 127 kişi yakalanmıştır. Yakalan 127 kişi adli makamlara sevk edilmiştir"
denildi.



