Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın’da ’Çember’ operasyonu: 45 şahıs yakalandı

Aydın’da ’Çember’ operasyonu: 45 şahıs yakalandı

13:412/03/2026, الإثنين
G: 2/03/2026, الإثنين
IHA
Sonraki haber
Yakalanan suçlulular hakkında işlemler sürüyor.
Yakalanan suçlulular hakkında işlemler sürüyor.

Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan eşzamanlı ’Çember’ operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak ’Çember’ operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre il genelinde 80 unsur ve 243 personelin katılımıyla icra edilen operasyon çerçevesinde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahısların izine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler tarafından 13’ü 0-2 yıl, 8’i 2-5 yıl, 2’si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 22’si ise ifadeye yönelik arandığı tespit edilen toplam 45 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suç dağılımına bakıldığında ise 5’inin uyuşturucu, 3’ünün tehdit, 3’ünün hırsızlık, 1’inin silahla yağma, 1’inin cinsel istismar, 10’unun ise çeşitli diğer suçlardan arandığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.



#Aydın
#jandarma
#uyuşturucu opersyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Netanyahu'nun ofisi vuruldu mu?