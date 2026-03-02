Aydın’da ’Çember’ operasyonu: 45 şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak ’Çember’ operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre il genelinde 80 unsur ve 243 personelin katılımıyla icra edilen operasyon çerçevesinde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahısların izine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler tarafından 13’ü 0-2 yıl, 8’i 2-5 yıl, 2’si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 22’si ise ifadeye yönelik arandığı tespit edilen toplam 45 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suç dağılımına bakıldığında ise 5’inin uyuşturucu, 3’ünün tehdit, 3’ünün hırsızlık, 1’inin silahla yağma, 1’inin cinsel istismar, 10’unun ise çeşitli diğer suçlardan arandığı tespit edildi.