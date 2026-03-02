Bebek pusetinde 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen denetimler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 şahıs durduruldu. Yapılan aramalarda bebek pusetine gizlenmiş vaziyette toplam 757 adet extacy hap bulundu. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.