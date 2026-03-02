Yeni Şafak
Bebek pusetinde 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada, bebek pusetine gizlenmiş halde 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen denetimler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 şahıs durduruldu. Yapılan aramalarda bebek pusetine gizlenmiş vaziyette toplam 757 adet extacy hap bulundu. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



