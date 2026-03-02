Yeni Şafak
Yaşlı kadını altınları için darp edip ağır yaraladılar

12:292/03/2026, Pazartesi
IHA
Soruşturma sürüyor.

Hatay’da 70 yaşındaki kadını darp eden şahıslar, altınlarını çalarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, olayın faillerini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Korkunç Olay, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre, müstakil evde yaşayan 70 yaşındaki Tabiye Oy’u kümesin önünde baygın halde bulan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesinin üzerindeki altınlardan bazılarının eksik olduğunu fark eden oğlu, durumu polis ekipleriyle paylaştı. İlk belirlemelere göre kadının altınları için darp edildiği anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.



