Zonguldak’ta ruhsatsız 10 maden ocağı kapatıldı

Haftalık faaliyet raporuna göre, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda toplam 66 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 31’i kesinleşmiş hapis cezası bulunanlardan oluşurken, 35 kişinin ise ifade için arandığı belirtildi. Hapis cezası bulunanların 24’ünün 5 yıla kadar, 4’ünün 5-10 yıl ve 3’ünün 10 yıl üzeri cezası olduğu kaydedildi.

Uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına yönelik düzenlenen 25 operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda; 605.97 gram sentetik kannabinoid, 130 gram bonzai emdirilmiş tütün, 11 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kokain, 4 gram kenevir tohumu, 1 gram kubar esrar, 4 adet ecstasy, 13 adet sentetik hap ve 4 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

10 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

Kaçak madencilikle mücadele kapsamında yapılan 10 denetlemede, tespit edilen 10 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı. 10 ton kömür, 90 metre profil ray, 50 metre demir ray ve 1 adet vagon ele geçirilerek kayıt altına alındı. Ayrıca silah denetimlerinde 1 adet yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi.

Trafik ve göçmen denetimleri

Hafta boyunca icra edilen 352 trafik uygulamasında 14 bin 256 araç ve 12 bin 352 kişi denetlendi. Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ise gerçekleştirilen 3 uygulamada bin 779 kişi sorgulandı; sorgulananlardan 14’ünün yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.







