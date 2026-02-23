Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Emniyet ve Jandarma ekiplerinden kaçak maden baskın.
Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı, 2 vinç ele geçirildi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 2 vinç ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
