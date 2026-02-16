Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Adalet Bakanı Gürlek'ten son dakika açıklaması: Zonguldak'taki maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek'ten son dakika açıklaması: Zonguldak'taki maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

20:0216/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Adalet Bakanı Gürlek Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Gürlek Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabındaki paylaşımda, göçükle ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."


#Adalet Bakanı
#Akın Gürlek
#Zonguldak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı