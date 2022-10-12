Adana'da işçi servisi devrildi: 15 kişi yaralandı

Ercan A'nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pelin Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yüzünde kar maskesiyle otelin önüne gelen bir şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak otelin restoran bölümüne kurşun yağdırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.
Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Nurgül Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer şahıs ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kar maskesiyle otele gelip mermi yağdırdı: İki yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir otelin önüne yüzünde kar maskesiyle gelen bir şahıs, otelin restoranına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.
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Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.
Patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Binada büyük çaplı hasar meydana geldi.
Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, saat 01.15'te bir binada patlamanın meydana geldiğini söyledi.
İlk belirlemelere göre patlamanın mutfaktaki doğal gazdan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirten Gürel, \"Arkadaşlar olayı araştırıyorlar. İlk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanmış. Etraftaki binalarda ufak tefek hasarlar var. İlk etapta 5-6 araçta da hasar olduğu tespit edildi. Olay araştırılacak. Şu an itibarıyla doğal gazdan olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece 4 vatandaşımızda hafif yarayla atlatmış durumdayız.\" dedi.
Yaralılardan Uğur Dinçel de gece patlama sesiyle uyandıklarını anlattı.
Kızının molozların içinde kaldığını ifade eden Dinçel, \"Patlayan dairenin yan tarafında oturuyorum. Her taraf dumandı. İlk kızımı kurtardım. Kızımı enkazın altından çıkardım. Eşim ve ben patlamayı ufak sıyrıklarla atlattık. Kızımın ayağında ve yüzünde yaralanma var.\" diye konuştu.
Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Biri çocuk dört yaralı var
Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.
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Alınan bilgiye göre, Muhittin Erenler Mahallesi 2179 Sokak'ta daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma esnasında D.B, M.Z.Ç. (19), Y.G. (25) ile arada kalan babası M.B'ye (59) silahla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Tartıştığı gruba ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi aralarında babasının da bulunduğu 3 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.