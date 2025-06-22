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Adana'da orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Adana'da orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

13:2522/06/2025, Pazar
AA
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Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.

Adana'nın Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Devrilen arazözdeki iki personel yaralandı

Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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