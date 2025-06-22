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Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

09:3822/06/2025, Pazar
IHA
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Aydın yangın
Aydın yangın

Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi mevkisinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Savrandere Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın sebebiyle Bademli Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilirken, söndürme çalışmaları gün boyu havadan ve karadan devam etti. Havanın kararmasının ardından bir süre karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen 2 gece görüşlü helikopter havadan destek vermeye başladı. Bölgedeki ekipler alevlere karşı büyük bir mücadele verirken, gece görüşlü helikopterler de çalışmalara gece boyunca havdan destek verdi.


Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yanan bölge havadan helikopter ile görüntülendi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.



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