Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Savrandere Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın sebebiyle Bademli Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilirken, söndürme çalışmaları gün boyu havadan ve karadan devam etti. Havanın kararmasının ardından bir süre karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen 2 gece görüşlü helikopter havadan destek vermeye başladı. Bölgedeki ekipler alevlere karşı büyük bir mücadele verirken, gece görüşlü helikopterler de çalışmalara gece boyunca havdan destek verdi.