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Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

17:32 - 8/09/2024 Pazar
AA
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Kösefakılı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

#Adana
#Sarıçam
#Kösefakılı
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