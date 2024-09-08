Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını 20'nci saatine girerken, sarp arazide süren yangını kontrol altına almak için hava araçları yoğun şekilde müdahale ediyor. Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı. Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.