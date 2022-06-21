Adana'da PKK'lı sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 15 Şubat'ta tutuklanan Suriye uyruklu H.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
H.C. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın, terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.
Terör örgütü adına istihbarat topluyordu
YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütü adına istihbarat topladığı, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu kaydedilen H.C'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.
İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.