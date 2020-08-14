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ADANA

Adana’da şafak operasyonu!

Adana’da şafak operasyonu: Çok sayıda adres eş zamanlı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin tespit edildiği adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Ekiplere özel harekat polisleri de destek verirken şüphelilerin tespit edildiği adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi.
Ekiplere özel harekat polisleri de destek verirken şüphelilerin tespit edildiği adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi.

Adana’da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Drone ise operasyonu havadan görüntüledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Adana’da polisi kennte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Özel Harekat Polisinin de desteği ile şafak vakti kentteki birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Özel harekat polisleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Adreslerde bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonun detayı ilerleyen saatlerde açıklanacak.

Adana’da şafak operasyonu: Kapıları koçbaşlarıyla kırdılar
FOTOĞRAF 8
Title
Adana’da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Drone ise operasyonu havadan görüntüledi.
Title
Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlendi.
Title
Özel Harekat Polisinin de desteği ile şafak vakti kentteki birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Title
Özel harekat polisleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi.
Title
Adreslerde bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Title
Title
Title
Adana’da şafak operasyonu: Kapıları koçbaşlarıyla kırdılar
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin tespit edildiği adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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