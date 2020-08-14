Adana’da şafak operasyonu! Adana’da şafak operasyonu: Çok sayıda adres eş zamanlı Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin tespit edildiği adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2020, 08:06 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020, 08:14 İHA