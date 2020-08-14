Adana’da şafak operasyonu: Çok sayıda adres eş zamanlı
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin tespit edildiği adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Adana’da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Drone ise operasyonu havadan görüntüledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Polisinin de desteği ile şafak vakti kentteki birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI
Özel harekat polisleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Adreslerde bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonun detayı ilerleyen saatlerde açıklanacak.