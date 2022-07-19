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Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Adanada şafak vakti DEAŞ operasyonu
TEM ekipleri, şafak vakti operasyon için harekete geçti

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanma ve eylemlerini deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında daha önce Suriye ve Irak'ta örgüt saflarında faaliyette bulunup, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüphelinin kentte ikamet ettiğini saptadı.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti operasyon için harekete geçti.

Özel harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan TEM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari konumdaki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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