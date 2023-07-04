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Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

07:30 . 4/07/2023 Salı
AA
Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tespit edildi.

Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti.




Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.


Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.




#DEAŞ
#Adana
#terör
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