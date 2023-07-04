Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşmedeki konular arasında İsveç'in NATO üyeliği de vardı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.