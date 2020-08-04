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Adana'da sahte doktora suçüstü: Kırmızı reçeteli ilaç alırken paketlediler

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp, boynunda steteskopla bir hastaneye girip kırmızı reçeteli ilaç almaya çalışan Ç.Ü, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Sahte doktor suçüstü yakalandı.
Sahte doktor suçüstü yakalandı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan kişinin kimlik göstermeden ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi.

  • Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümünde uzman doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.

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Yaka kartı da sahteymiş

Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan detaylı incelemede Arif Gökçek adına sahte yaka kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.

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Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediğini belirleyen ekipler, A.G'yi polis merkezine götürdü.
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