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Gündem Üç ilde terör örgütü PKKnın Milis işbirlikçilerine operasyon
ADANA

Adana'da son dakika PKK operasyonu

Üç ilde terör örgütü PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon

Terörle mücadele ekipleri Adana merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Terör örgütünde “Milis” işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 6 kişi şüphelinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonlarda şahıslar yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde “Milis” işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar yakalandı.

6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, 3 Ekim’de Diyarbakır kırsalında etkisiz hale getirilen örgüt mensubu üzerinden ele geçen iki adet pusula üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6 kişinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde “Milis” işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerin de desteği ile şafak vakti şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat timleri, şahısların evlerine koçbaşıyla kapılarını kırarak içeri girdi.

Ardından şüphelilere kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.

PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon
FOTOĞRAF 14
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Adana’da PKKKCK-PYDYPG terör örgütünde “Milis” işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar yakalandı.
Title
Alınan bilgiye göre, 3 Ekim’de Diyarbakır kırsalında etkisiz hale getirilen örgüt mensubu üzerinden ele geçen iki adet pusula üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6 kişinin PKKKCK-PYDYPG terör örgütünde “Milis” işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
Title
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Title
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerin de desteği ile şafak vakti şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Title
Özel Harekat timleri, şahısların evlerine koçbaşıyla kapılarını kırarak içeri girdi.
Title
Ardından şüphelilere kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.
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Title
PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon
Terörle mücadele ekipleri Adana merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Terör örgütünde “Milis" işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 6 kişi şüphelinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonlarda şahıslar yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
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Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
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Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.
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Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


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