Adana’da su sorunu tarih oluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)’nin en önemli yatırımlarından biri olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin uzun vadeli olarak içme suyu ihtiyacının karşılanmasına çözüm getirecek. Bu kapsamda ilçe merkezlerine ilave olarak köylerin de Yedigöze Barajı’ndan faydalanması sağlanacak. Proje dahilinde toplam 137 mahallenin içme suyu problemine son vermek için büyük ölçekli arıtma tesisi ile ihtiyaç görülen konumlara su depoları yapılması planlanıyor. Aynı zamanda Ceyhan’a 324, Kozan’a 113, İmamoğlu’na 104 ve Yumurtalık’a 59 kilometre olmak üzere toplamda 600 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek.

Hüseyin Sözlü

KENTİN GELECEĞİNE YÖN VERİYORUZ

Yapılan hizmet ve yatırımlarla kentin geleceğine yön verdiklerini ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi’nin Adana için büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Sözlü, “Bizler, 50 yıl sonraki nesillerin de alkışlayacağı projeler üretmenin gayretindeyiz. Yedigöze Barajı’ndan Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerimize içme suyu sağlanacak. Barajda arıtma tesisleri kurup şebekeleri tesis ederek vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı suyu ulaştıracağız” dedi.

ADANA’DA SU ÇEŞMEDEN İÇİLİR

Mevcuttaki Çatalan İçmesuyu Tesisi’ne ilave olarak yapılan Kuzey Doğu Adana Projesi’nin 2050 yılına kadar 150 bin nüfusa yetecek şekilde planlandığını belirten Başkan Sözlü, “Proje kapsamında, mevcuttaki Çatalan İçme Suyu Tesisi’ne ilave olarak yapılan Kuzeydoğu Adana Projesi ile Sarıçam, Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerine toplam 230 kilometre içme suyu hattı yapılıyor. Bu bölgede bulunan yaklaşık 67 mahallenin içme suyu ihtiyacı uzun vadeli olarak çözüme kavuşturuluyor” diye konuştu.

SEL BASKINI TEHLİKE OLMAKTAN ÇIKIYOR

Sözlü, Adana’da Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez uygulanan mikro tünel projesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Sözlü, “Ülkemizin birçok şehrinde yaşanan su baskını, sel felaketi Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü hizmetleri sayesinde Adana’da tehlike olmaktan çıkıyor. Her ne kadar isminde mikro (çok küçük) ifadesi olsa da bu sistem ile çapları insan boyu uzunluğunda olan borular, yer altında kazı yapmadan tünel kazma yöntemiyle döşenmekte. Sadece şehrin belli noktalarından giriş yapılarak döşenen borular ile yağmur sularının tahliyesi yapılıyor. Bu projenin maliyeti 36,5 milyon lira” diye konuştu.

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DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ OLACAK

ASKİ’nin bir diğer projesinin Devlet Bahçeli Köprüsü olduğunu söyleyen Sözlü, “Köprünün uzunluğu bin 660 metre. Köprü genişliği 38 metre olup 3 şerit gidiş,3 şerit geliş ve ortada ise gidiş geliş raylı sistem olarak planlandı. Devlet Bahçeli Köprüsü’nde 2 kenar ve 22 orta ayak olmak üzere toplam 24 ayak bulunuyor. Seyhan Nehri içerisinde 3 adet ayak bulunuyor. Bu ayaklar dolgu yapıldıktan sonra her ayağa 102 adet kazık çakılarak zemin iyileştirmesi yapılarak yükselecek. Aynı zamanda köprüden geçişlerde ücret alınmayacak” dedi.



