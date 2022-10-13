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ADANA

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık H.D. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Haber Merkezi AA
Adanada terör örgütü PKK/KCKya yönelik davada yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Arşiv.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasında yer aldığını, örgütün kırsal alana eleman temin etmek amacıyla kurulmuş derneğinde aktif görev yaptığını, PKK'nın şehir yapılanması olan ve "kadro" diye adlandırılan üyeleriyle irtibatının bulunduğunu ve örgütün kentteki propaganda faaliyetlerinin organizasyonunda yer aldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.D, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Örgütün şehir yapılanmasında 'kadro' diye tabir edilen teröristlerle görüşmedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

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