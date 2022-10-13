Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasında yer aldığını, örgütün kırsal alana eleman temin etmek amacıyla kurulmuş derneğinde aktif görev yaptığını, PKK'nın şehir yapılanması olan ve "kadro" diye adlandırılan üyeleriyle irtibatının bulunduğunu ve örgütün kentteki propaganda faaliyetlerinin organizasyonunda yer aldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.D, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Örgütün şehir yapılanmasında 'kadro' diye tabir edilen teröristlerle görüşmedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

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