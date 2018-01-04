Adana'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Yağışlar nedeniyle Adana'nın merkez Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu. Seyhan ilçesi Gülbahçesi, Şakirpaşa, Denizli ve Pınar mahallelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zor anlar yaşadı.

Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi ile Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde ise bazı sokaklarda su baskını nedeniyle vatandaşlar şikayetlerini sosyal medyadan paylaşarak dile getirdi. Ayrıca, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü ve 4 araç zarar gördü.

5 günlük Adana hava durumu

Okullar tatil edildi

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki yoğun yağış nedeniyle dört merkez ilçede son iki ders saatinin tatil edildiğini duyurdu.

GÜNDEM Adana Valiliği'nden uyarı: Çocuklarınızı erken alın

GÜNDEM Mersin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

REKLAM