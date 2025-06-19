Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'daki orman yangınında altı gözaltı

Adana'daki orman yangınında altı gözaltı

22:4019/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada yangının çıkışına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına sebep oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Fadıl Mahallesi'nde yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, itfaiye ve emniyete bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Alevlere 12 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da yoğun söndürme çalışmaları yürütüldü. Uzun süren çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada yangının çıkışına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.



#Adana
#Orman Yangını
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Usain Bolt, dünya rekorları kırdığı 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangisini yemiştir?