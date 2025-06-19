Adana'daki orman yangınında altı gözaltı

Fadıl Mahallesi'nde yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, itfaiye ve emniyete bağlı TOMA araçları da destek verdi.