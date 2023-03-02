Aday belirlenecek ama açıklanmayacak

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplanacak 6’lı Masa’nın 13’üncü randevusunda adayın belirlenmesi öngörülüyor. Ancak kamuoyuna duyurusunun Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklayacağı seçim takvimine bırakılması beklentiler arasında. Seçimin 14 Mayıs’ta resmi olarak açıklanırsa 6’lı Masa’nın da 13-19 Mart arasında adayını resmen ilan etmesi bekleniyor. Bu durum partiler arasında “2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da uygulanan taktiğin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tekrarlanacağı” şeklinde yorumlanıyor. İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı, aday olarak Binali Yıldırım’ı açıklamış ancak muhalefet Ekrem İmamoğlu’nun ismini sona saklamıştı. Aday netleşmese de uzun süredir lansmanı için fikir alışverişi yapılıyor. Tanıtım için büyük bir organizasyon planlanırken Ankara Spor Salonu ile İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi adresleri üzerinde duruluyor. Adayın ismini ise masanın en yaşlı ismi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun duyurabileceği konuşuluyor.