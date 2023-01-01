Aday olanı masada kim temsil edecek

Aday için istişare düğmesine ocak başında basan ve 26 Ocak’ta düzenlenecek İYİ Parti’nin ev sahipliğinde on birinci zirvesine hazırlanan 6’lı Masa’da alt düzeyde adayın masadan çıkması durumunda karşılaşılabilecek senaryolar üzerinde fikir jimnastiği yapılıyor. Buna göre, adayın, masayı kuran CHP, DEVA, DP, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderleri arasından belirlenmesi durumunda bunun partisinde neden olacağı yarışı ve adayın seçim performansı ile masadaki ahenge etki edip etmeyeceğine kurmaylar kafa yoruyor.

6’LIDA YENİ GÜNDEM, YENİ TARTIŞMA

Adayın partisinde bu durumun en azından ilk etapta bir liderlik yarışına dönüşmemesi üzerinde fikirler dile getiriliyor. Bu çerçevede bir liderin aday gösterilmesi ve seçimi kazanması halinde partide gelecek isim sandık sonrasına bırakılacak.

MASAYA KİM OTURACAK

Seçim sonrasına ilişkin bu hesaplar yapılırken parti liderlerinden birinin Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda masayı bekleyen temsil sorununa da şimdiden çözüm üretiliyor. Aday masadan çıksa ya da masa dışından 7’nci biri de olsa seçilene kadar eşit olacağı tartışılıyor. Aday masa içinden çıkarsa ilk unvan olarak “Cumhurbaşkanı adayı” kullanılacak, parti genel başkanlığı ikinci plana itilip, rozetini de çıkaracak.



