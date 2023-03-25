Aday olarak ilk vaat KHK

Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’taki ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olarak ilk vaatlerini sıraladı. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını bu kez aday olarak yineledi. Halk TV’de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sunucunun “Demirtaş ve Kavala’nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz demiştiniz” sözlerine, “Evet, bana oy vereceksiniz” şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, daha önce de “Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” demişti.