Aday olursam rahat seçilirim

‘Altılı Masa’da seçim sonrası ‘imza yetkisi’ olacağı yönündeki açıklamalar sonrası tartışmalar sürerken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan farklı bir yorum geldi. Tartışmalara girmeyen Babacan, ilk kez adaylığını yüksek bir tonla dile getirdi. Medyascope adlı bir internet sitesinde açıklamalarda bulunan Babacan, aday olursa çok rahat seçileceği iddiasında bulundu. Babacan, “Ülkeyi iyi şekilde yönetirim” dedi.

DIŞARIDAN BİR İSİM OLURSA ADAPTE OLMASI ZOR OLUR

Babacan özetle şunları kaydetti: “Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu, çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç hafta daha gerek olur adaptasyon sürecine o da olur.

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BİZİM ÖNCELİĞİMİZ KİM SORUSU DEĞİL

Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil.”

GÜNDEM 6’lı Masa karmakarışık