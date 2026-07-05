Aday sürücüye drift ve alkolde ehliyet iptali

Aday sürücülere yönelik yaptırımlar sıkılaşıyor. 2017'den bu yana 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edilirken, TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle drift, makas atma ve ambulans ile itfaiye araçlarına yol vermeme gibi ağır trafik ihlalleri de doğrudan ehliyet iptali kapsamına alınacak.
2017'den bu yana 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. En büyük neden alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanımı olurken, TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle drift, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi ağır trafik ihlalleri de doğrudan ehliyet iptaline neden olacak. Türkiye'de 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibinin 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı'nın etki analizine göre, 2017 başından 17 Haziran 2026'ya kadar 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Bunların 123 bin 72'si alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanması veya alkol testini reddetmesi nedeniyle ehliyetini kaybetti.
TBMM'ye sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar genişletiliyor.
HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLECEK?
Düzenlemenin yasalaşması halinde, 2 yıllık adaylık süresi içinde sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren herhangi bir trafik ihlalini işleyenlerin ehliyeti doğrudan iptal edilecek. Drift atan, makas atan, ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen aday sürücüler ehliyetini kaybedecek. Ayrıca 75 ceza puanını aşanlar, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullananlar, yayalara geçiş hakkını üç kez ihlal edenler ile emniyet kemeri veya kask takmama kuralını üç kez ihlal edenlerin de aday sürücü belgeleri iptal edilecek.