Aday sürücüye drift ve alkolde ehliyet iptali

2017'den bu yana 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. En büyük neden alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanımı olurken, TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle drift, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi ağır trafik ihlalleri de doğrudan ehliyet iptaline neden olacak. Türkiye'de 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibinin 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı'nın etki analizine göre, 2017 başından 17 Haziran 2026'ya kadar 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Bunların 123 bin 72'si alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanması veya alkol testini reddetmesi nedeniyle ehliyetini kaybetti.