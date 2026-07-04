Siber güvenlik güçleniyor

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 30 maddelik torba teklifinde emekli maaşı düzenlemesi dışında siber güvenlikten turizme, trafikten kamu alımlarına kadar birçok alanda önemli değişikliklere gidildi. Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetkileri genişletilirken, turizm tesislerine sigorta primi desteği sağlanacak, aday sürücüler için alkol ve ağır trafik ihlallerine ilişkin ehliyet iptali şartları kanuna işlenecek.

YETKİLER ARTIRILIYOR

Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri Siber Güvenlik Başkanlığı oldu. Düzenlemeyle internet alan adlarının yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi siber güvenliğin temel bileşenlerine ilişkin yetkiler Başkanlık çatısı altında toplanacak. Mevcut veri merkezi, internet altyapıları ve insan kaynağının da Başkanlığa devredilmesiyle dağınık yapı ortadan kaldırılacak. Böylece kritik altyapılara yönelik tehditlere karşı daha hızlı ve bütüncül müdahale edilmesi hedefleniyor. Teklif ayrıca, Siber Güvenlik Kanunu kapsamındaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanmasını ve verilen idari yaptırımlara karşı idare mahkemesinde dava açılabilmesini öngörüyor. Geçiş sürecinde mevcut veri merkezleri, internet altyapıları ve personelin Başkanlığa devriyle ilgili hukuki çerçeve de oluşturuluyor.

ADAY SÜRÜCÜLERE ALKOL DÜZENLEMESİ

Teklifle getirilmesi planlanan düzenlemelerden öne çıkanlar şöyle:

*Aday sürücülerin ehliyet iptali şartları kanuna açıkça yazılıyor. 75 ceza puanını aşanlar, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullananlar, belirli trafik ihlallerini üç kez tekrarlayanlar ile drift ve makas gibi ağır ihlaller yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek.

* Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine, 2026 Mayıs-Aralık döneminde çalışanların sigorta primleri için günlük 116,67 TL (aylık yaklaşık 3.500 TL) destek verilecek. Destek yalnızca işletmelerin faaliyette olduğu dönemlerde uygulanacak.

* Dijital medya platformları ve internet yayıncılarının yıllık net satışlarının yüzde 2’si sinema sektörünün desteklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesine aktarılacak. Kültür varlıklarına ilişkin bazı başvurulardan da hizmet bedeli alınabilecek.

* İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan istihdam teşviklerinin süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor. Amaç üretimi, yatırımları ve nitelikli istihdamı desteklemek.

* Arama-kurtarma düzenlemeleri genişletiliyor; uçak kaçırma ve bomba ihbarı gibi durumlar da kapsama alınıyor. Türk tescilli uçakların yabancı ülkelerde verilen önleme ve iniş talimatlarına uyma zorunluluğu açıkça düzenlenirken, tüzel kişilere uygulanacak idari para cezaları artırılıyor.

* Cumhurbaşkanına, AB ülkeleri ve AB menşeli ürünlere yönelik karşılıklılık esasına göre farklı uygulamalar yapma yetkisi veriliyor. Düzenleme ile yerli üreticilerin ve firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.



