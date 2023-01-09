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POLİTİKA

Adaylığımı buradan ilan etmiştim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Burada bir de konuşma yapan İmamoğlu’nun 2019 seçimlerine atıf yaparak, “Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adaylığımı buradan ilan etmiştim
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi dün yapıldı Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı kongre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2023 seçimlerinden birinci parti çıkacaklarını söyledi.

"Başbakan Meral Akşener" sloganlarına yanıt veren Akşener, "Ama bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak. İYİ Parti birinci parti olacak o zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız, biz hakka inanırız" dedi. Kongreye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, “Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır” dedi.

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