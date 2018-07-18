Gündem Adaylık tek tuşta
POLİTİKA

Adaylık tek tuşta

31 Mart yerel seçimi için startı veren AK Parti, aday tespitinde içerdiği veriler nedeniyle önemli rol oynayacak veri havuzu oluşturacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti adaylarını belirleme sürecinde tek tuşla tüm sorularının cevaplarını görecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
AK Parti, belediye başkanlarının icraatlarını da anketlerle ölçüyor.
AK Parti, belediye başkanlarının icraatlarını da anketlerle ölçüyor.

2019 yerel seçiminin startını veren AK Parti, saha araştırması başlattı. Aday tespiti öncesi yerel yönetimlerin performansını halka soran AK Parti, belediye başkanlarının icraatlarını da anketlerle ölçüyor. Böylece başkan-hemşerileri arasındaki iletişimin düzeyi ve beklentisi tespit ediliyor.

RAPOR İSTENİYOR

Bunun yanı sıra halka “Hangi hizmetlerden memnunsunuz, hangilerinden memnun değilsiniz” soruları yöneltiliyor. Ayrıca 2014’te yapılan yerel seçim öncesi verilen sözlerin ne kadarının hayata geçirildiğine yönelikte de çalışma yapılıyor. Yine belediye başkanlarının performanslarına ilişkin parti teşkilatlarından da raporlar isteniyor.

Belediye başkanlarına yönelik olarak en önemli değerlendirme ise belediye başkanlarını halkın gönlüne ne kadar hitap ettiği yönünde olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan “gönül belediyeciliği seferberliğine” belediye başkanlarının katkıları ölçülecek.

DİĞER BELEDİYELER DE ARAŞTIRILIYOR

AK Parti önceden kazanıp son seçimde kaybettiği belediyeler başta olmak üzere tüm belediyeler de saha araştırmasına eklenecek. Bu çerçevede AK Partili olmayan belediyelerin halka sunmadığı hizmetler teker teker tespit edilecek.

  • Bilgiler için özel havuz
  • Ulaşılacak sonuçlar yerel seçimler öncesinde aday belirleme süreçlerinde yol gösterici olacak. AK Parti, söz konusu alandan derlediği bilgileri veri havuzunda toplayacak. Veri havuzunda, şimdiki belediye başkanına yönelik olumlu-olumsuz tepkiler, şehrin eksikleri, vatandaşın talepleri, vatandaşın istediği ancak gerçekleşmeyen talepler, diğer adaylara yönelik geçmiş dönemde aday olup olmadığı aday ise neden seçilmediği gibi bilgiler bulunacak. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, aday belirlerken tek tuşla tüm sorularının cevaplarını alacak. Milletle gönül bağı kuramayan, milletin ihtiyaçlarına cevap veremeyen ya da AK Parti’nin hizmet politikalarına ayak uyduramayan isimler listelerde tercih edilmeyecek.

Bu bedelli herkesi mutlu etti
GÜNDEM
Bu bedelli herkesi mutlu etti

24 saatte 466 imza
GÜNDEM
24 saatte 466 imza

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.