Adem Büyük'ün eşinin çakarlı İstanbul turu tepki çekti

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepkiye neden oldu.

Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi.

Arka koltukta oturan oğlunun "Anne biz polis miyiz?" sorusuna ise “Evet” yanıtı veren Büyük'ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.

"Araç siyasetçi bir aile dostumuzun"

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Büyük açıklamasında, "5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:50 Ünlü futbolcunun eşinin çakarlı araçla geçiş üstünlüğü sağlaması tepki çekti Yeni Malatyasporlu Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde çakar ve siren tertibatlı araç ile sosyal medyadan paylaştığı video tepki çekti. Küçük oğlu ile bu anları kayda alan Büyük, oğlunun “Anne biz polis miyiz?” sorusuna 'evet' yanıtını verdi. Merve Büyük tepkiler sonrası videoyu sildi. BiP'te paylaş

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