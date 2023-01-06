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ANTALYA

ADF dünyaya açılıyor

Antalya Diplomasi Forumu’nun kurumsal bir yapıya kavuşturacak 10 maddelik yasa Meclis’ten geçti. Yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
ADF dünyaya açılıyor
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Tahıl koridoru ile Ukrayna-Rusya arasında ilk diyaloğun sağlandığı Antalya Diplomasi Forumu için küreselleşme yolunda son adım da atıldı. Antalya Diplomasi Forumu’nun kurumsal bir yapıya kavuşturacak 10 maddelik yasa Meclis’ten geçti. Düzenlemeyle forum organizasyondan sorumlu ve merkezi Antalya’da bulunan bir vakıf kurulacak. Mütevelli heyetinde 11 ismin yer alacağı vakıf Türkiye’yi, diplomasi ve dış ilişkiler yönüyle tanıtacak, Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunu, iş birliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak. Yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

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