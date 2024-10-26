Adil Öksüz cenazeye katıldı iddiası

FETÖ elebaşı Gülen’in, önceki gün ABD’de düzenlenen cenaze törenine çok sayıda örgüt üyesi katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’ün de törende yer aldığı iddia edildi. Gülen’in tabutunun yakınında duran ve mezarına toprak atan kişinin Öksüz'e benzerliği dikkat çekti.
ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e 24 Ekim’de New Jersey eyaletindeki Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisinin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı cenaze töreninden bir fotoğraf karesi dikkat çekti.
TABUTUN YANINDA DURDU
Örgüt töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen’in tabutunun hemen arkasında bulunan ikinci safta bir kişi kameraya yansıdı. Tabut yakınında ve ilk saflarda örgüt üyelerinden sözde yöneticilerin durduğu cenaze töreninde, kadraja giren kişinin Adil Öksüz olduğu öne sürüldü.
Cenazede ön safta duran kişinin Öksüz ile olan benzerliği dikkat çekerken, aynı kişinin bu kez de Gülen’in mezarına toprak attığı görüldü. Bu görüntülerin şahsın örgüt için önemli bir kişi olduğunu ortaya koyuyor. Sözde örgüt yöneticilerinin az sayıda kişinin mezarın başına gelmesiyle ilgili uyarıları da hatırlanınca ortaya atılan iddianın gerçekliğini oldukça güçlü kılıyor.
HER YERDE ARANIYOR
15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Öksüz, “FETÖ'nün TSK imamı” olarak biliniyor. 16 Temmuz sabahı Ankara’da Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz’da getirildiği Sincan Batı Adliyesi’nden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, “delil yetersizliği”nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan’daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı. İçişleri Bakanlığı’nın "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.