Adil Öksüz cenazeye katıldı iddiası

Cenazede ön safta duran kişinin Öksüz ile olan benzerliği dikkat çekerken, aynı kişinin bu kez de Gülen’in mezarına toprak attığı görüldü. Bu görüntülerin şahsın örgüt için önemli bir kişi olduğunu ortaya koyuyor. Sözde örgüt yöneticilerinin az sayıda kişinin mezarın başına gelmesiyle ilgili uyarıları da hatırlanınca ortaya atılan iddianın gerçekliğini oldukça güçlü kılıyor.