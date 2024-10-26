Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adil Öksüz cenazeye katıldı iddiası

Adil Öksüz cenazeye katıldı iddiası

04:0026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

FETÖ elebaşı Gülen’in, önceki gün ABD’de düzenlenen cenaze törenine çok sayıda örgüt üyesi katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’ün de törende yer aldığı iddia edildi. Gülen’in tabutunun yakınında duran ve mezarına toprak atan kişinin Öksüz'e benzerliği dikkat çekti.

ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e 24 Ekim’de New Jersey eyaletindeki Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisinin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı cenaze töreninden bir fotoğraf karesi dikkat çekti.


TABUTUN YANINDA DURDU

Örgüt töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen’in tabutunun hemen arkasında bulunan ikinci safta bir kişi kameraya yansıdı. Tabut yakınında ve ilk saflarda örgüt üyelerinden sözde yöneticilerin durduğu cenaze töreninde, kadraja giren kişinin Adil Öksüz olduğu öne sürüldü.

Cenazede ön safta duran kişinin Öksüz ile olan benzerliği dikkat çekerken, aynı kişinin bu kez de Gülen’in mezarına toprak attığı görüldü. Bu görüntülerin şahsın örgüt için önemli bir kişi olduğunu ortaya koyuyor. Sözde örgüt yöneticilerinin az sayıda kişinin mezarın başına gelmesiyle ilgili uyarıları da hatırlanınca ortaya atılan iddianın gerçekliğini oldukça güçlü kılıyor.


HER YERDE ARANIYOR

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Öksüz, “FETÖ'nün TSK imamı” olarak biliniyor. 16 Temmuz sabahı Ankara’da Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz’da getirildiği Sincan Batı Adliyesi’nden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, “delil yetersizliği”nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan’daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı. İçişleri Bakanlığı’nın "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.






#fetö
#cenaze
#adil öksüz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı ile liste değişecek! 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli taban maaş artışı...