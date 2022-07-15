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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Adım adım deşifre

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a uzanmak için kurguladığı 7 Şubat 2012 MİT kumpası ile siyasi niyetini afişe eden FETÖ’ye karşı başlatılan mücadele, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pik noktasına ulaştı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Adım adım deşifre
Adım adım deşifre

Aradan geçen 6 yıla karşın proje örgüt FETÖ’nin mahrem ve kripto yapılanmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin kararlı ve sabırlı operasyonları devam ediyor.

DERSHANELERİ KAPATILDI

MİT kumpası ile Erdoğan’ı hedef alma stratejisi çökertilen FETÖ’ye karşı ilk hamleler geldi. Örgüte eleman yetiştiren dershanelere yönelik tedbirler getirildi. Örgütün dershaneleri 2013’te kapatılarak özel kurslara dönüştürüldü. Örgüt, devletin bu hamlesinin ardından daha da agresifleşti.

YARGIDAKİ GÜCÜ KIRILDI

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk yenilgisini yargıda aldı. FETÖ’ye karşı en önemli adımlardan biri 2014 yılında atıldı. “Yargıda Birlik Platformu”nu kurdu. FETÖ’cü yargı mensupları hayat memat meselesi olarak gördüğü 12 Ekim 2014’teki HSYK seçimlerinde mağlup oldu. Bunun sonucunda farklı siyasi görüşlere mensup yargı mensuplarından oluşan çoğulcu bir HSYK oluştu, yargı, örgütün elinden kurtarıldı. Yargı ve Emniyet’teki mensupları üzerinden 7 Şubat MİT krizi ve 17-25 Aralık darbe girişimleriyle meşru hükümeti hedef alan FETÖ’nün yargının kritik noktalarındaki adamları bir bir tasfiye edildi.

‘TEHDİT’ TESCİLLENDİ

20 Temmuz’da toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda Fetullahçı Terör Örgütü, FETÖ olarak Türkiye’nin iç ve dış tehdit algılamalarını ortaya koydu, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne (MGSB) girdi. FETÖ’nün finans kuruluşu Bank Asya 2015 yılında BDDK kararı ile TMSF’ye devredildi. Ardından da kapatıldı. Silahlı Kuvvetler’e yuvalanmış örgüt üyelerine 2016’daki YAŞ öncesi neşter vurulacağı belirtilirken, örgüt YAŞ öncesi darbe girişimi yaptı. OHAL, 21 Temmuz 2016’da ilan edildi, 3 ay aralıklarla 7 kez uzatıldı. OHAL’i “kanun hükmünde kararnameler” izledi. Çıkarılan KHK’larla FETÖ iltisaklı personelin kamudan ihracı başta olmak üzere örgüt bağlantılı yayın organları ve sözde sivil toplum kuruluşları kapatıldı.

ASKERİ OKULLAR KAPATILDI

Kamudaki örgüt üyelerinin yeni bir kalkışma yapmaması için ardı ardına ihraçlar geldi. FETÖ’nün ele geçirdiği askeri okullar kapatıldı. Buradaki öğrenciler sivil üniversitelere yerleştirildi. Askeri eğitim Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında toplandı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.

HABERLEŞME AĞINA DARBE

Darbe girişimi sonrası deşifre olan kripto haberleşme programı ByLock ile büyük darbe aldı. Yürütülen Bylock soruşturmalarında binlerce FETÖ’cü yakalandı. Bir FETÖ şüphelisinin “sorumlu abilerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları” yönündeki ifadesiyle, örgütün mahrem yapılanmadaki “ankesörlü telefon yöntemi” de gün yüzüne çıktı. “Ankesörlü telefon” soruşturmaları kapsamında binlerce kripto tespit edilerek yakalandı.

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