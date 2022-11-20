Adım adım kilit isme

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma derinleşiyor.

Soruşturma kapsamında dün hem Bulgaristan’da hem de İstanbul’da operasyonlar düzenlendi. Terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı. Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı. Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a girdi. Yakalanan şüpheliler arasında, Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.

REKLAM

TÜRKİYE’YE GETİRENLER DE ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada da, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden ikisinin, terörist Ahlam Albashir ve firari şüpheli Bilal Hassan’ın illegal yollarla Türkiye’ye geçmesine yardım ettikleri belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bombayı çiviyle güçlendirmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi devam ediyor. Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.

REKLAM

GÜNDEM Taksim bombacısını örgüte sokan erkek arkadaşının fotoğrafı ortaya çıktı