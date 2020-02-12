Adım adım saldırı planı

Terör örgütü PKK’nın Silopi Adalet Sarayı’na yapmayı planladığı bombalı saldırı girişiminin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Başsavcıyı arayarak ihbarda bulunan adliye hizmetlilerinden E.A., Bayar Ç.’nin saldırıyı nasıl planladığını anlattı. E.A., adliyenin yazı işleri müdürü Bayar Ç. ile 5 ay önce Gaziantep’e giderek tarihi eser sattıklarını ve 2 çanta dolusu parayla geri döndüklerini söyledi.

PATLAYICI SİPARİŞ ETTİM

Bayar Ç.’nin adliyenin kirişlerine yerleştirilen patlayıcıları nasıl aldığına ilişkin bilgiler veren E.A., şunları anlattı: “Gaziantep dönüşü benimle irtibata geçen Bayar Ç., ‘Mardin’de lahit mezarı patlatacağız. Çıkan malzemelerin yarısı bize kalacak. Bunun için de kaya kırıcı patlayıcılara ihtiyacımız var’ dedi. Bayar Ç., bir süre internet üzerinden araştırma yaptıktan sonra İstanbul’da bulunan ve kaya kırıcı patlayıcı maddeleri satan İ.B. isimli şahısla iletişime geçerek 50 patlayıcı sipariş etti. İ.B. patlayıcıları Temmuz ve Ağustos aylarında kargo ile benim adıma gönderdi. Ben de patlayıcıları Bayar Ç.’ye teslim ettim.”

ZAMAN AYARLI PRİZ TESİSATI

Zaman ayarlı patlayıcı prize bağlanmıştı.

“8 Şubat günü görüştüğüm Bayar Ç., bana ‘Kaya kırıcı patlayıcılar hala bende. Adli emanet bölümünde gizli bir evrak var. Adliyeden çıkarsa 5-6 kişi müebbet yer. Adli emanet duvarına 5-6 delik açtırdım ve bu deliklere zaman ayarlı priz tesisatı kurdurdum’ dedi. Bayar Ç. benden patlayıcıları bu deliklere yerleştirip prizlerle deliklere elektrik tesisatı çekmemi istedi.” Öte yandan adliyenin bodrum katındaki prizlere zaman rölesi takan ve patlayıcıların elektrik tesisatını hazırlayan gözaltındaki Faysal Y.’nin, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü ve 7 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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İŞBİRLİKÇİLER ÖRGÜTÇÜ

Gözaltındaki isimlerden olan ve adliyenin elektrik işlerini yapan Faysal A.’nın örgüt adına Silopi’de silahlı nöbet tuttuğu ve işbirlikçi-kurye olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan alınan Mert Y.T.’nin PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve işbirlikçi-kurye olduğu saptanırken, Adem Ç.’nin ise KCK’nın Van yapılanması içinde olduğu belirlendi. Öte yandan Bayar Ç.’nin Gaziantepe’e gittiğinde kurye ve işbirlikçilikten kayıtları bulunan E.A. ve M.D. ile irtibatının bulunduğu da tespit edildi.

Talimat müdürden

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyede çalışan elektrikçilerle ilgilenen Bahadır Y., yazı işleri müdürü Bayar Ç.’nin 8 Şubat günü kendisine 4 adet zaman rölesi verdiğini söyledi. Bahadır Y. şöyle ifade verdi: “Bayar Ç., bir ay önce adliyenin bodrum katına yine Bayar Ç.’nin talimatıyla koyulan 20 adet prize, bir zaman rölesi gelecek şekilde taktırmamı istedi. Anlaşma gereği adliyenin elektrik işlerini yapan Faysal A.’yı aradım. Faysal A.’nın gelmemesi üzerine köylüm Faysal Y.’yi aradım. Faysal Y., adliyeye gelerek zaman rölelerini taktı.”