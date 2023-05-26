Adını anmadan destek verdiler

Pervin Buldan, “HDP ve Yeşil Sol Parti olarak halkın eşitlik, adalet, hak hukuk mücadelesine kefiliz hiçbir şartta geri adım atmayacağız” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın desteğini almak pahasına kayyum atama sözü vererek, Yeşil Sol Parti ve HDP’yi endişelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradığı desteği açıktan yerine üstü örtülü buldu. İlk turda açıktan ‘bir oy Yeşil Sol Parti’ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na diyen Yeşil Sol Parti ve HDP Eş Genel Başkanları düzenledikleri basın toplantısında isim vermeden Kılıçdaroğlu’na oy istedi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, HDP Genel Merkezi’nde ikinci tura ilişkin tutumlarını açıkladı. İsim vermeden Kılıçdaroğlu’na desteklerini sürdüreceklerini belirten Buldan, “HDP ve Yeşil Sol Parti olarak halkın eşitlik, adalet, hak hukuk mücadelesine kefiliz hiçbir şartta geri adım atmayacağız” dedi. Sandığa gideceklerini de vurgulayan Buldan, “Erdoğan bizler için seçenek değildir” diyerek, Kılıçdaroğlu’na işaret etti.
DESTEK STRATEJİK
Konuşmasında Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol metindeki göçmen ve kayyum düzenlemelerine de şerh düşen Buldan, “Göçmen veya mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlıştır” dedi. Buldan, “Kürtlerin politik iradesine kayyumlar yoluyla ipotek koyanlar, aynı zamanda bütün Türkiye halklarının haklarına ve özgürlüklerine de ipotek koyanlardır” açıklamasında bulundu. Sancar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen desteği ‘temel stratejik hedefler’ üzerinden gerçekleşen bir uzlaşma olduğuna işaret ederek, “Birinci turda da bunu çok açık dile getirmiştik” dedi.