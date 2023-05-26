Adını anmadan destek verdiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın desteğini almak pahasına kayyum atama sözü vererek, Yeşil Sol Parti ve HDP’yi endişelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradığı desteği açıktan yerine üstü örtülü buldu. İlk turda açıktan ‘bir oy Yeşil Sol Parti’ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na diyen Yeşil Sol Parti ve HDP Eş Genel Başkanları düzenledikleri basın toplantısında isim vermeden Kılıçdaroğlu’na oy istedi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, HDP Genel Merkezi’nde ikinci tura ilişkin tutumlarını açıkladı. İsim vermeden Kılıçdaroğlu’na desteklerini sürdüreceklerini belirten Buldan, “HDP ve Yeşil Sol Parti olarak halkın eşitlik, adalet, hak hukuk mücadelesine kefiliz hiçbir şartta geri adım atmayacağız” dedi. Sandığa gideceklerini de vurgulayan Buldan, “Erdoğan bizler için seçenek değildir” diyerek, Kılıçdaroğlu’na işaret etti.