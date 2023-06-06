Adıyaman’a mobil mezbaha desteği

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adıyamanlı vatandaşların mezbaha ihtiyacını giderdiklerini belrterek, “Adıyamanlı hemşehrilerim mezbaha ihtiyaçlarının olduğunu bize bildirdi. Biz de anında bu ihtiyacı yerine getirdik. 7 kişilik ekipten oluşan ve günlük 150 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip mobil mezbahamız ilimizde kuruldu. Talep ve isteğin yeniden oluşması halinde ikinci mezbahamızı da bölgeye sevk edeceğiz” dedi.