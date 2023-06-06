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Adıyaman’a mobil mezbaha desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir Adıyaman’a olan desteği devam ediyor.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Adıyaman’a mobil mezbaha desteği.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Adıyaman’a mobil mezbaha desteği.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adıyamanlı vatandaşların mezbaha ihtiyacını giderdiklerini belrterek, “Adıyamanlı hemşehrilerim mezbaha ihtiyaçlarının olduğunu bize bildirdi. Biz de anında bu ihtiyacı yerine getirdik. 7 kişilik ekipten oluşan ve günlük 150 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip mobil mezbahamız ilimizde kuruldu. Talep ve isteğin yeniden oluşması halinde ikinci mezbahamızı da bölgeye sevk edeceğiz” dedi.



#Erzurum Büyükşehir Belediyesi
#Adıyaman
#İnsani Yardım
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