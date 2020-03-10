Adıyaman’da anne vahşeti: Bebeğini öldürüp çöpe attı

Adıyaman'da yaşayan Fatma U, 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile bir kız bebek dünyaya getirdi. Eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan 4 çocuk annesi kadın, doğumdan bir gün sonra taburcu edildi. Çevresinden ve çocuklarından gizlediği bebeğini eve getiren cani kadın, iddiaya göre herkes uyuduğu sırada minik bebeğini bezle boğarak öldürdü. Ardından bezi sobada yakan kadın, bebeğinin cesedini de poşetlere sararak bir çöp konteynerine attı.

Vahşet hastanenin muayene çağrısıyla ortaya çıktı

Korkunç olay, Fatma U’nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıktı. Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan cani kadın, kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söyledi. Bunun üzerine hastane çalışanları durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Harekete geçen savcılık vicdansız anne hakkında işlem başlattı.

Her şeyi itiraf etti

İşlemlerin başlatılmasıyla gözaltına alınan kadın olayı anlatarak cinayeti itiraf etti. Sağlık konrollerinden sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen anne, cezaevine gönderildi. Öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ise henüz ulaşılamadı.