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Adıyaman'da binaların güvenliği jandarmaya emanet: Gece görüşlü kameralarla denetliyorlar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da sahiplerinin girmediği binalar, jandarma ekiplerince gece görüşlü kameralarla denetleniyor.

14:40 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da vatandaşların bir bölümü başka illere göç ederken, birçok afetzede ise çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.


Deprem sonrası güvenlik nedeniyle bazı binalara girilmezken, çok sayıda ev de sahipleri başka illere gittiği için boş kaldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile özel harekat komandoları, kentte gece hırsızlık olaylarına karşı 7/24 esasıyla görev yapıyor.

Bu kapsamda komandolar ve jandarma ekipleri, kentteki mahallelerde zırhlı araçlarla, termal ve gece görüş kameralarla binalarda denetimi sürdürüyor. Ekipler, özellikle dairelerde şüpheli şahıslar olup olmadığını kontrol ediyor.


Motorize ekipler ise cadde ve sokaklarda gece boyunca devriye görevi gerçekleştiriyor.



Depremin 28'inci gününde kedi "Haydut" enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Depremin 28'inci gününde kedi "Haydut" enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 28. gününde kedi "Haydut" canlı olarak kurtarıldı. Binaların yıkılmasına ve hasar görmesine yol açan depremlerde, birçok hayvan ya telef oldu ya da yaralandı. Sahiplerinin çıktığı binalarda mahsur kalan "can dostlar"ı bulmak için bölgeye gelen çok sayıda hayvansever her ihbarı titizlikle değerlendiriyor. Hatay'da çalışma yürüten Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği üyeleri, yıkılan bir binanın en üst katında sesi duyulan kedi "Haydut"u kurtarmak için harekete geçti. Dernek üyeleri, vinç yardımı ile içerisinde yaş mama konulan kapanı enkaz içerisine bıraktı. Ekipler, yaş mamayı yemek için kafes şeklindeki kapana giren kediyi yine vinç yardımıyla enkazdan çıkardı. Depremde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Balıkçı, veteriner kliğinde kavuştuğu kedisi "Haydut"u uzun süre sevdi.


#adıyaman
#DEPREM
#Ev
#göç
#GÜVENLİK
#Kahramanmaraş
#Termal kamera
1 saat önce
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Adıyaman'da binaların güvenliği jandarmaya emanet: Gece görüşlü kameralarla denetliyorlar
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