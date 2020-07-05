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Gündem Adıyamanda bir ton 200 kilogramlık Paşa alıcısını bekliyor
ADİYAMAN TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adıyaman haberleri... Bir ton 200 kilogramlık 'Paşa' alıcısını bekliyor

Adıyaman'da bir ton 200 kilogramlık 'Paşa' alıcısını bekliyor

Adıyaman'da 28 bin 500 liradan satışa çıkarılan bir ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı kurbanlık tosun, alıcısını bekliyor.

Haber Merkezi AA
Pazarda en çok ilgiyi bir ton 200 kilogramlık &quot;Paşa&quot; adlı tosun görüyor.
Pazarda en çok ilgiyi bir ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı tosun görüyor.

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yapıyor.

Pazarda en çok ilgiyi bir ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı tosun görüyor.

Eskişehir'de otomobil fiyatına kurbanlık: Bir ton 90 kilo ağırlığındaki tosun için 30 bin lira istiyor
GÜNDEM
Eskişehir'de otomobil fiyatına kurbanlık: Bir ton 90 kilo ağırlığındaki tosun için 30 bin lira istiyor
  • Besici Yunus Aydınlık, pazara getirdiği 25 büyükbaş hayvanından 10'unun satıldığını söyledi.

Pazarda en değerli "Paşa" adlı tosunun 1 ton 200 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Aydınlık, "600-700 civarında karkas eti gelir. Paşa pazarın gözdesidir. Alıcısını bekliyorum. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Fiyatı ise 28 bin 500 liradır. Gelen müşteriler özellikle Paşa'ya bakıp inceliyor." dedi.

Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık: 30 bin lira istiyor
FOTOĞRAF 5
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Kurban Bayramı öncesi tüm Eskişehir’de kurban hareketliliği devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayvan satımının düştüğü gözlenirken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.
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Hayvancılığa gönül verip dede mesleğini sürdüren Mustafa Valioğlu isimli besicinin sahip olduğu Coşkun isimli tosun da alıcısını bekliyor. Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor. İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekleyen bir tonluk Coşkun’un cidago yüksekliği ise bir metre 70 santimetre geliyor.
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Konuyla ilgili konuşan Mustafa Valioğlu, Hayvanımız bin 90 kilogram ağırlığında. Fiyat olarak 30 bin lira istiyoruz. Biz hayvanlarımıza küspe vermiyoruz arpa ve mısır ile besliyoruz. Etlerinde yağ çıkmaz. Hayvanlarımız kalitelidir. Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz ama aldığına değecek. Çünkü canlı olarak bin 90 kilogram geliyor diye konuştu.
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Koronavirüsün kurbanlık sektörünü etkilediğini belirten Valioğlu, Benim dedem bu işi yapıyordu. Babam rahmetli oldu o da bu işi yapıyordu şimdi de biz yapıyoruz. Satışlar bu sene yavaş o da pandemiden dolayı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkamaması ve cumartesi Pazar yasakların uygulanması bizi etkiledi. Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az. Geçen sene bu zamanlar biz malı bitirmiştik. Bu sene daha yüzde 50’yi yakalayamadık şeklinde konuştu.
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Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık: 30 bin lira istiyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir'de bir ton 90 kilogram ağırlığındaki 'Coşkun' isimli tosun otomobil fiyatına alıcısını bekliyor. Sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.


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