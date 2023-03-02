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Adıyaman'da depremde binası hasar gören yerel televizyon kanalı yayınlarını çadırda sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da yayın yapan Mercan TV, binasının hasarlı olması nedeniyle kurulan çadır içerisinde yayın hayatını sürdürüyor.

20:11 . 2/03/2023 Perşembe
DHA
Adıyaman'da depremde binası hasar gören yerel televizyon kanalı yayınlarını çadırda sürdürüyor.

Adıyaman'da depremde binası hasar gören yerel televizyon kanalı yayınlarını çadırda sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 1994 yılında kurulan yerel televizyon kanalı Mercan TV'nin de bulunduğu bina hasar gördü. Hasar gören bina kullanılamaz hale gelince televizyon yayınlarına ara verildi.

Çadırda stüdyo kuruldu

Yerel medya çalışanları, hasarlı binadan çıkardıkları cihazlarla bugün çadırda oluşturdukları stüdyo ile yayınlarına yeniden başladı.

'İlk günlerde yayın yapamayışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz'

Depremin ardından çadır içerisinden yayın yapmaya başladıklarını ifade eden Mercan TV Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Aslan, "6 Şubat'ta meydana gelen depremde televizyonumuza cihazlarımız enkaz altında kaldı, bir kısmını ise kurtarmaya çalıştık. Binamız ikinci depremde büyük zarar gördü ve yayın yapamadık. Bu dönemde Mersin'deki şubemiz ve canlı yayın aracımızdaki çalışanlarımız çadır ve konteyner kurulum yaptı. Elimizde olan cihazlarla Adıyaman'ın sesini duyurma adına yayın hayatımıza tekrardan başladık. Bizler ise ilk günlerde yayın yapamayışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz ama şu anda geçici de olsa çadır içerisinde yayın yapmaya ve haberlerimizi sunmaya devam ediyoruz" dedi.



#Adıyaman
#Deprem
#Televizyon
17 dakika önce
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Adıyaman'da depremde binası hasar gören yerel televizyon kanalı yayınlarını çadırda sürdürüyor
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