Adıyaman'da depremde binası hasar gören yerel televizyon kanalı yayınlarını çadırda sürdürüyor.

Depremin ardından çadır içerisinden yayın yapmaya başladıklarını ifade eden Mercan TV Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Aslan, "6 Şubat'ta meydana gelen depremde televizyonumuza cihazlarımız enkaz altında kaldı, bir kısmını ise kurtarmaya çalıştık. Binamız ikinci depremde büyük zarar gördü ve yayın yapamadık. Bu dönemde Mersin'deki şubemiz ve canlı yayın aracımızdaki çalışanlarımız çadır ve konteyner kurulum yaptı. Elimizde olan cihazlarla Adıyaman'ın sesini duyurma adına yayın hayatımıza tekrardan başladık. Bizler ise ilk günlerde yayın yapamayışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz ama şu anda geçici de olsa çadır içerisinde yayın yapmaya ve haberlerimizi sunmaya devam ediyoruz" dedi.