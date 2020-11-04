Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 131 ev karantinaya alındı

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Anamur muzunda yıllık üretim 50 bin dekara ulaştı: Tüketimin yüzde 85'ini karşılıyor

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, 'tescilli ürün' muzda üretim alanı yaklaşık 50 bin dekara ulaştı. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "1990'lı yıllarda üretimin az olması nedeniyle Türkiye tüketiminin yüzde 13'lerini karşılıyorduk. Devletimizin muz politikası sonucunda bugünlerde tüketimi karşılama oranımız yüzde 85'lerin üzerine çıktı. Bu çok müthiş bir artış" diye konuştu.