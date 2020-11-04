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Gündem Adıyamanda koronavirüs tedbirleri kapsamında 131 ev karantinaya alındı
ADİYAMAN TÜRKİYE

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 131 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 131 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 131 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 131 ev karantinaya alındı.

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