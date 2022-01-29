Adli Tıp’ın yeni başkanı Aslıyüksek

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214 bin TL’ye otomobil aldı: Polisin telefonuyla hayatının şokunu yaşadı

İstanbul’da otel işletmeciliği yapan Beyhan Kılıçaslan’ın başı Ordu’da 214 bin TL’ye aldığı otomobil ile derde girdi. Aracı satın aldıktan 10 ay sonra polisten gelen telefonla aracın çalıntı olduğunu öğrenen Kılıçaslan hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede, Hakkari’de yanan başka bir aracın şase ve motor numaralarının araca monte edildiği ve aracın ’change’ otomobil olduğunun anlaşılmasıyla Kılıçaslan ikinci bir şok yaşadı.